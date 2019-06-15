Dilara Doğan

dilara.dogan@posta.com.tr

BİR KADININ EN GÜZEL YAŞLARI ANNE OLDUKTAN SONRA BAŞLAR

● Bir kadının en güzel yaşı kaçtır?

34’ten sonrasını henüz bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim; yaşınız kaç olursa olsun anne olduğunuz zaman hayatınızın en güzel zamanlarını yaşıyorsunuz. Bir kadının en güzel yaşları anne olduktan sonra başlar.

● Yolda yürürken karşıdan kendinizin geldiğini görseniz ne yapardınız?

Baygınlık geçirirdim.

● Buzdolabınızın olmazsa olmazı nedir?

Yumurta.

● Bir ayakkabıya en fazla kaç para verirsiniz?

Bu çok büyük bir sır seninle paylaşamam.

YAŞADIĞIM HAYATA 10 ÜZERİNDEN 100 VERİYORUM

● 1’den 10’a kadar puan verseydiniz şu an hayatınız kaç puan olurdu?

Bugün yaşadığım hayata hiç düşünmeden 10 üzerinden 100 veriyorum.

● Ünlü favori çiftiniz kim?

Prens Harry ve Meghan.

● Bir kez daha dünyaya gelseniz kadın mı olmak isterdiniz erkek mi?

Erkek olmak isterdim. Çünkü hayat onlar için çok daha kolay.

● Aldığınız ilk aşk mektubunu hatırlıyor musunuz?

Küçüktüm ama hatırlıyorum.

● Bir erkekte ilk önce neye bakarsınız?

Erkeğin ilk önce dişlerine bakarım.

● Size verilebilecek en güzel hediye ne olurdu?

İçine anlamlı cümleler yazılmış bir not kağıdı.

● 100 yıl sonra uyandınız google’da neyi aratırdınız?

100 yıl uyuduysam kesin çok acıkmışımdır. Yemek nereden bulabilirim ilk ona bakardım.

KISKANÇ BİRİ DEĞİLİM

● 10 yıl önceniz ve bugününüz arasındaki en belirgin fark nedir?

Daha küçüldüm ve inceldim.

● Size yapılan en unutulmaz sürpriz neydi?

Nişanım muhteşem bir sürprizle olmuştu.

● Tek başınıza yapmaktan keyif aldığınız bir şey söyler misiniz?

Her şeyi tek yapabilirim. Yalnız kalmayı seviyorum.

● Kendinizle sevgili olur muydunuz?

Her gün yeniden olurdum.

● Duyduğunuz en güzel aşk tanımı nedir?

Aşkla ilgili sayısız tanım var ama bana en uygun olanı eğlenceli oluşu.

● Çocukluk hayallerinizden biri neydi?

Model olmak istiyordum.

● Kıskanç mısınız?

Hiç kıskanç değilimdir.

● Mutluluğun resmini çizseniz içinde kimler olurdu?

Ailem olurdu.

● Hayatınız bir film olsa hangi oyuncunun sizi oynamasını isterdiniz?

Jennifer Lawrence.

● En çok hangi yemeği yapmayı seversiniz?

Yumurtayla ilgili olan her şey. Biraz basit oldu sanırım. (Gülüyor)

● “Seni seviyorum” cümlesine verilebilecek en kötü cevap nedir?

Neden?

AYAKLARIMI HİÇ SEVMİYORUM

● Vücudunuzda en rahatsız olduğunuz yer neresi?

Ayaklarımı hiç sevmiyorum.

● En güzel vücudu nasıl tarif edersiniz?

Vücut ölçülerinin hiç önemi yok. Feminenlik her zaman idealdir.

● Bir yetişkin olarak yaptığınız çocuksu şeyler var mı?

Hiç aklıma gelmiyor sanırım tamamiyle yaşlandım. Tetris oynamayı hala çok seviyorum.

● En son ne zaman ağladınız?

Haberleri her izlediğimde ağlıyorum.

MODELLER DE ABUR CUBUR YER

● Formunuzu nasıl koruyorsunuz?

Sağlıklı beslenip spor yapıyorum. Modeller abur cubur yemez sanıyorlar ama yok öyle bir şey. Modeller de abur cubur yer. Canım isterse çikolata da yiyorum, dondurma da.

AŞIK OL SEYAHAT ET SARHOŞ OL

● Bir kadına en çok yakışan aksesuar hangisi?

Gülmek bir kadına en çok yakışan aksesuardır. Tatlı bir gülümsemenin yerini hiçbir şey alamaz.

● Asla hayır diyemeyeceğiniz bir yiyecek var mı?

Kızarmış olan her şeyi yerim.

● Ölmeden önce “Şu üçünü mutlaka yapın” dediğiniz neler var?

Ölmeden önce mutlaka aşık olun, seyahat edin, sarhoş olun.

● Kendinizi iki kelimeyle nasıl anlatırsınız?

Mutlu ve halinden çok memnun bir kadın.

● Kilo vermeye yardımcı olduğunu düşündüğünüz yiyecekler var mı?

Hiçbir yiyecek zayıflatmaz. Ne yemek istiyorsanız abartmadan yiyin. Yalnızca şunu söyleyebilirim çok yeşillik ve çok su tüketin. Tüm sırlar bu ikiliden geçiyor.

Bar Refaeli kimdir?

İsrailli model Bar Refaeli 34 yaşında ve 34 yıldır modellik yapıyor. Modelliğe sekiz aylık bebekken reklam filmlerinde oynayarak başladı. Diş telleri yüzünden kariyerine bir süre ara vermek durumunda kaldı. 15 yaşında ise profesyonel model oldu. Elle, Cosmopolitan ve Maxim gibi dünyaca ünlü dergilerin kapaklarını süsledi. Victoria’s Secret’ın reklam ve moda çekimlerinde yer aldı. 2011 yapımı ‘The Session’ adlı filmle oyunculuğa da adım attı. Leonardo DiCaprio’yla yaşadığı altı yıllık aşkı hepimiz hatırlıyoruz. Ünlü model 2015 yılında iş insanı Adi Ezra ile evlendi.