Baraj gölünde facia! Bir aile yok oldu
Amasya'nın Suluova ilçesinde, girdikleri baraj gölünde kaybolan aynı aileden 5 kişinin cesedi bulundu.
18 Temmuz 2021, Pazar 19:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Serinlemek amacıyla Suluova Derinöz Baraj Gölü'ne giren çocuklarının çırpındığını gören aile üyelerinden 4'ü suya girdi. Tüm aile üyelerinin suda gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, güvenlik güçlerine haber verdi.
Baraj gölüne gönderilen AFAD ve itfaiye ekipleri, suda kaybolan 5 kişinin bulunması için çalışma başlattı.
CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
Son dakika gelişmesine göre ekipler 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.
AA