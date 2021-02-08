Türkiye Baraj gölünün suyu çekilince çıkan figürleri görenler hayret etti

Baraj gölünün suyu çekilince çıkan figürleri görenler hayret etti

Türkiye

Baraj gölünün suyu çekilince çıkan figürleri görenler hayret etti

Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Ayvalı Barajı'nın suları sıcaklık nedeniyle çekilince kayalıkta su kirecinden figürler oluştu. Bölgedeki insanlar ilginç görüntünün fotoğraflarını çekmeye geliyor.

08 Şubat 2021, Pazartesi 11:25 Son Güncelleme:
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Oltu ilçesinde bulunan Ayvalı Barajı'nın suları, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle çekildi. 118 metre gövde yüksekliği olan Ayvalı Barajı'nda suların çekilmesiyle, ilginç görüntüler oluştu.



Fotoğraf çekmeye geliyorlar 

Baraj göletinde su seviyesinin düşmesinin ardından kayalıkta su kirecinden oluşan figürler bölgedeki insanların dikkatini çekti. Suyun çekildiği kayalıklar üzerinde çeşitli şekilleri gören vatandaşlar fotoğraflarını çekmeyi ihmal etmiyor. Suya yansıyan şekillerin ilginç görüntüler oluştuğu bölgede fotoğraf çeken Ormanağzı köyü sakinlerinden Osman Kurt, "Bu sene Ayvalı Barajı'ndaki suların azalmasından dolayı kayalıkta suyun kirecinden dolayı çeşitli figürler oluştu. Figürler insanların dikkatini çekiyor, gelip burada resim çekip izliyorlar" dedi.

'Çeşitli figürler meydana gelmiş'

Öner Elibol ise "Burası Ormanağzı köyünün bitimi, Ayvalı barajının başlangıcı. Barajdaki su seviyesinin düşmesinden dolayı suyun kayalıkların yüzeyindeki bıraktığı kireçten çeşitli figürler meydana gelmiş. Bu da vatandaşların dikkatini çekiyor, gelip burada resim çekiyorlar" diye konuştu.

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