Baraj inşaatında mahsur kaldı, böyle kurtarıldı

İşletme içerisinde bulunan atık baraj inşaatına giren köpeğin 10 gündür kurtarılmayı beklediği belirtildi. Durumun bildirilnesi üzerine harekete geçen belediye zabıta ekipleri, köpeğin kurtarılma için çalışma başlattı. Geniş alanda köpeği yakalamak için mücadele veren zabıta ekipleri, daha sonra bayıltarak köpeği yakaladı.

Ekiplerce gerekli kontrol ve bakımları yapılan köpek, şantiye işçileri tarafından bakıldığı alanda doğal ortamına bırakıldı.

İHA