Tokat'taki Almus Barajı’nda suyun yaklaşık 110 metre çekilmesiyle birlikte daha önce teknelerle gidilen, kıyıya 60 metre mesafedeki 'Malkayası' adı verilen kayalık alan yürünerek gidilebilir hale geldi.

Üzerinde bir bayrak direği ve Türk Bayrağı bulunan kayalığın su dışında kalmasıyla birlikte çevredekiler, eskiden teknelerle dolaştıkları alanlarda yürüyerek gezip fotoğraf çekmeye başladı.

'ÇEKİLME MAYIS AYINDA BAŞLADI'

Almus Balıkçılık ve Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Adem Aslan suyun çekilmesine kuraklığın neden olduğunu belirterek, "Almus Barajı'ndaki su çekilmesi daha önce de oldu, ben bir iki defa gördüm. Bundan 25 yıl önce oldu. Hattaki bundan daha fazla çekildi. Sebebi tamamen kuraklıktır. Havaların yağışlı olmaması, kar yağmamasıdır. Bu yıl mayıs ayından itibaren barajda su çekilmeye başladı" dedi.

Fatih YILMAZ/ALMUS(Tokat), (DHA)