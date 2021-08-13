Barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak? ÖSYM açıklaması

Barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak sorusu YKS tercih süreci devame derken pek çok kişi tarafından araştırılıyordu. Merak edilen sorunun yanıtı ise ÖSYM’den geldi. Buna göre, barajı geçemeyenlerin beklemesi gereken henüz iki tercih dönemi daha var. İşte ÖSYM tarafından paylaşılan bilgiler…

BARAJI GEÇEMEYENLER NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

2021 YKS tercih süresi 20 Ağustos tarihinde son buluyor. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelere yerleşen öğrenciler kayıt sürecine girecekler.

Eylül ayında ise üniversitelerde boş kalan kontenjanlar ÖSYM’ye bildirilecek. AYT’de180 barajını geçenler bu dönemde ek tercihlerini yapacak.

Yaklaşık 20 gün devam eden ek tercih döneminin ardından da ikinci ek tercih dönemi başlayacak. Boş kontenjanlar için baraj puanı düşürülecek ve yeni bir tercih havuzu oluşturulacak ve yeni sıralama yapılacak. İkinci ek yerleştirmenin ekim ayının başında tamamlanması bekleniyor.

ÖZEL YETENEK SINAVI

Ek tercih dönemine yönelik, merak edilen önemli sorulardan biri ise özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlara yönelik konular. Uzmanlar özel yetenek sınavlarının erken tarihlerde yapıldığına dikkat çekiyor ve TYT barajını geçen adayların özel yetenek sınavlarına katılabileceği ifade ediliyor. Fakat ek yerleştirme dönemi içerisinde tercih yapabilecek öğrenciler, özel yetenek sınavına giremeyecek.

HANGİ BÖLÜMLER TERCİH EDİLECEK?

İkinci ek tercihlerde boş kalacak kontenjanların sayısal puan türünde sıralama kotası olmayan ziraat gibi alanlarda, sözelde arkeoloji, sanat tarihi eşit ağırlıkta uluslararası ilişkiler, işletme ve iktisat gibi alanlarda gibi daha az talep gören alanlarda ortaya çıkabileceği tahmin ediliyor.