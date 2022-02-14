Türkiye Barajın doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı! Bir kentin su ihtiyacını karşılıyor

Barajın doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı! Bir kentin su ihtiyacını karşılıyor

Türkiye

Barajın doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı! Bir kentin su ihtiyacını karşılıyor

Bolu’da etkili olan kar ve yağmur sonrası kentin içme suyunun karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 80’e ulaştı.

14 Şubat 2022, Pazartesi 18:54 Son Güncelleme:
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Bolu’da geçtiğimiz ay etkili olan kar ve yağmur sebebiyle kentin içme suyunu karşılayan Gölköy Baraj Göleti’ni besleyen Mudurnu ve Abant derelerinin debisi arttı.

Derelerin debisinin artması ve kar sularının erimesiyle birlikte Gölköy Baraj Göleti’nde su seviyesi yüzde 80 seviyesine ulaştı. Yağışların etkisiyle barajda geçen yıl şubat ayında yüzde 29 olan su seviyesi, bu yıl yüzde 80 olarak ölçüldü. Aralıklarla devam eden yağışlarla barajdaki su seviyesinin daha da artması bekleniyor.

BOLU (İHA)

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