Barajlarda son doluluk oranı! 29 Ağustos 2021 barajlar doluluk oranları
Baraj doluluk oranlarından kötü haberler gelmeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarının normaller üzerinde seyretmesi sonucunda barajlardaki su oranı giderek azalmaya başladı. İstanbul barajlarındaki su seviyesi yüzde 58'e kadar indi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen bu azalışın nedenlerini anlattı.
29 Ağustos 2021, Pazar 19:14 Son Güncelleme:
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İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 58'lere kadar düştü. Aşırı sıcaklar etkisini gösterdi. Barajlardaki su seviyesi inmeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, 30 Nisan'da yüzde 80,82 olan 10 barajdaki su miktarı, 29 Ağustos itibarıyla yüzde 58,57 ölçüldü.
Prof. Dr. Orhan Şen, Marmara Bölgesi'nin diğer bölgelere göre bu yıl daha fazla yağış aldığını söyledi. Bu durum su seviyesinin daha da düşmesini engelledi.
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