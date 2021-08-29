İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 58'lere kadar düştü. Aşırı sıcaklar etkisini gösterdi. Barajlardaki su seviyesi inmeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, 30 Nisan'da yüzde 80,82 olan 10 barajdaki su miktarı, 29 Ağustos itibarıyla yüzde 58,57 ölçüldü.

Prof. Dr. Orhan Şen, Marmara Bölgesi'nin diğer bölgelere göre bu yıl daha fazla yağış aldığını söyledi. Bu durum su seviyesinin daha da düşmesini engelledi.