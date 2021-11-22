Türkiye Baraka alev alev yandı! 11 tanesi yangında öldü

Baraka alev alev yandı! 11 tanesi yangında öldü

Türkiye

Baraka alev alev yandı! 11 tanesi yangında öldü

Düzce’de, yavru köpeklerin olduğu barakada çıkan yangında 11 yavru köpek öldü. Sık sık yavru köpekleri görmeye giden Elif isimli kız çocuğu, yavruların öldüğünü öğrenince ağladı.

22 Kasım 2021, Pazartesi 14:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Düzce’de, bir evin bahçesinde bulunan ve içinde yavru köpeklerin olduğu baraka alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, 11 yavru köpek öldü.

Karaca Mahallesi 1311'inci Sokak'ta, Emre Kocatepe'nin baktığı 'Cane Corsa' cinsi köpek, geçen günlerde doğum yaptı. Bu yavru köpeklerin bulunduğu barakada, saat 12.00 sıralarında, elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında 11 yavru köpek öldü. Yangını fark edenler, itfaiyeye haber verirken, bir yandan da bahçe sulamakta kullandıkları hortumlarla müdahale etti.

ELİF'İN GÖZYAŞLARI

Bu sırada yangını haber alan ve sık sık yavru köpekleri görmeye giden Elif isimli kız, yavruların öldüğünü öğrenince ağladı. Elif'i mahalleli sakinleştirdi. Emre Kocatepe’nin işte olduğu sırada çıktığı belirtilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Şanlıurfa’nın nar bahçesi: Karaköprü
Banu Şen
Hakan Çelik
Yılın otobüsü Türkiye'den
Hakan Çelik
Rauf Tamer
İki nokta
Rauf Tamer
Şirin Sever
Ben de utandım Boji!
Şirin Sever
Erkut Can
Eliz Amerika uçağına binsin
Erkut Can
Murat Gülderen
KOÇa akıllı saat İKİZLERe gözlük
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bu bir buçuk sene nasıl geçer?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
TV dizilerinde toplumsal meseleler
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sokağa çıkma yasağı başladı! 20 günden sokağa çıkamayacaklar