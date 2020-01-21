Barbara Palvin, Türk sporcudan eğitim almak istiyor

Macaristan asıllı ABD'li manken Barbara Palvin, gözüne bir Türk sporcuyu kestirdi.

En son ABD'de düzenlenen Muscle Contest Excalibur NPC İFBB Men Physique yarışmasında birinci olan Umut Süleyman Altınpa'dan eğitim almak isteyen Barbara Palvin, sosyal medyadan Türk sporcuya ulaştı.









Uzun süredir ABD'de yaşayan ve kısa bir süreliğine Türkiye'ye dönen Altınpa'ya hala Amerika'da olup olmadığını soran Palvin, kendisinden eğitim almak istediğini söyledi.







