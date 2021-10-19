Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 14 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan son bölümün ardından 6. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Dizinin yayın gününe çok az süre kalmasına rağmen henüz hiç gelişme olmaması nedeniyle de “Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 6. bölüm fragmanı neden yok?” “Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu hafta yok mu?” araştırmaları hız kazandı…

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 6. BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YOK?

Türkiye’nin konusu denizde geçen ilk dizisi olma özelliğini taşıyan ve birbirinden başarılı oyuncuları kadrosunda toplayan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı’nın merakla beklenen 6. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Genellikle dizinin yeni bölümünün Perşembe akşamı yayınlanmasının hemen ardından bir sonraki bölüm fragmanı yayınlanıyordu. Bu nedenle de dizinin takipçileri, bu gecikmenin kaynağını merak ediyor. Ancak konuyla ilgili kanaldan henüz bir açıklama gelmedi.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI BU HAFTA YOK MU?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı her hafta Perşembe akşamları TRT1 ekranlarında izleyicinin karşısına çıkıyor. TRT1’in Perşembe gününe ait yayın akışında da Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi yer alıyor. Ancak dizinin yeni bölümü mü yoksa tekrar mı olacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI’NDA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Isabel ile güçlerini birleştiren Baba Oruç Müslümanlara göz açtırmayan örgüt Unita’nın zulmünü bitirmek için harekete geçerler. Zalimlere karşı duran ve mazlumlara umut olmak için yaşayan Baba Oruç’u ve örgütün kardeşini esir tuttuğu Isabel’i bu yolda oldukça güç bir mücadele bekler.

Adalet duygusu ağır basan Isabel, İskenderiye’den Selanik’e gidecek olan ticaret gemisini Cafer’in elinden alarak Baba Oruç’a vermişti. Bu durum Cafer’in tüm planlarını altüst ederek, istediği zenginliği bir bakıma adeta suya düşürmüştü. Cafer’in Baba Oruç’a olan kini bu olayla daha da artarak, intikam için Baba Oruç’un gemisini sabote etme kararı alır.Bu suikast girişimini son anda fark eden İlyas ve Baba Oruç, Cafer’in adamlarıyla kıyasıya bir mücadeleye girer.





Diğer yanda ise Midilli’den İskenderiye’ye yelken açan Niko, Hızır, İshak ve Hamza’nın içinde olduğu gemi Radko ve askerlerinin olduğu savaş gemisi tarafından saldırıya uğramıştı. Ancak Hızır Reis’in zeka dolu ve bir o kadar da cesaret isteyen planı işe yarar ve Radko’nun gemisini püskürtmeyi başarır. Fakat, Pietro’dan kesin emir alan korkusuz savaşçı Radko da peşlerini bırakmamaya kararlıdır.

Denizlerde bu olaylar yaşanırken, Baba Oruç’un öldüğünü düşündüğü Antuan, Pietro’nun gayretleri sonucunda eski sağlığına kavuşur. Antuan’ın tehlikeli bir savaşçı ve becerikli bir korsan olduğunu bilen Pietro, onu kendi tarafında savaşması için ikna etmeye çalışır.

Diğer yandan Despina’nın karnındaki çocuk onu günbegün ölüme götürmektedir. Bu duruma Baba Oruç’u sevdiği için k atlanan Despina’nın babası Yorgo ve Oruç’un ailesine fitne saçmak isteyen Asiye’nin öğütleri kafasını karıştırır.