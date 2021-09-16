Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, yeni sezonda televizyon ekranlarında fırtınalar estirmeye geliyor. Başarılı oyuncuları ve kahramanlık dolu konusuyla dikkatleri üzerine çeken yapımın, büyük bütçeli prodüksiyonuyla da yeni sezona damga vurması bekleniyor. Peki, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin konusu nedir? İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin oyuncuları ve karakterleri…

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, Midilli'den çıkan dört kardeşin, her türlü tehlikeye göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan Oruç, İshak, Hızır ve İlyas’ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI İLK BÖLÜM ÖZETİ

Oruç, İshak, Hızır ve İlyas kardeşler, Midilli Fatihi Yakup Ağa’nın dört oğludur ve bu dört kardeş, babalarının ölümünden sonra ayrı düşmüşlerdir. İlyas ve Oruç, İshak Ağalarının karşı çıkmasına rağmen denizlere açılmışlardır.

İshak, Hızır’ın baba ocağı Midilli’de olmasından çok memnundur fakat, Hızır’ın aklında da kitapçı Süleyman Usta ile birlikte peşine düştüğü büyük ve kutsal “sır” vardır. Ancak bu kutsal sırrı tek arayan onlar değildir. Bu uğurda her kötülüğü yapabilecek olan Pietro da elinden geleni ardında koymamaktadır.

Baba Oruç ve İlyas korumalık görevini üstlendikleri gemide bir saldırıya uğrarlar. Bu saldırıdan sonra Oruç ve İlyas, Antuan isminde yeni bir düşman edinirler

Daha Baba Oruç ve İlyas İskenderiye’ye dönmeden, kötü haber Venedikli deniz tüccarlarının kurduğu Unita’nın hanına bomba gibi düşer. Antuan; hiçbir ahlaki değeri olmayan, azılı bir düşmandır. Unita’nın İskenderiye sorumlusu Sylvio’nun kızı İsabel, Baba Oruç ve İlyas için endişelense de artık olan olmuştur.

Baba Oruç’un karısı Despina’yı yeni heyecanlar beklerken, düşman Antuan hiç beklenmedik bir yerden saldıracak ve kardeşleri can evlerinden vuracaktır.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ