Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Pelin Akil ve Yetkin Dikinciler gibi birbirinden başarılı oyuncuları kadrosunda toplayan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı konusu denizlerde geçen ilk dizisi olma özelliğini elinde bulunduruyor. İlk bölümlerinden itibaren büyük ilgi gören Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın yeni bölümünün (16. bölüm) yayınlanmaması Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı neden yok? Yeni bölüm (16. bölüm) ne zaman? araştırmalarına neden oldu…

BARBAROSLAR AKDENİZ’İN KILICI NEDEN YOK?

Yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan’ın oturduğu Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin merakla beklenen 16. yeni bölümü 13 Ocak Perşembe akşamı da izleyicinin karşısına çıkmayacak. Dizinin yayın saatinde TRT1 ekranlarında tekrar bölüm yeniden yayınlanacak.

Yılbaşı tatili nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin bu sefer de artan Covid-19 vakaları nedeniyle geciktiği konuşuluyor.

BARBAROSLAR AKDENİZ’İN KILICI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin 16. yeni bölümü 20 Ocak Perşembe akşamı TRT1 ekranlarında olacak.

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