Magazin Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı neden yok? Yeni bölüm (16. bölüm) ne zaman?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı neden yok? Yeni bölüm (16. bölüm) ne zaman?

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Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı neden yok? Yeni bölüm (16. bölüm) ne zaman?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi 13 Ocak Perşembe akşamı tekrar bölümüyle TRT1 ekranlarında olacak. İki haftadır yeni bölümü heyecanla bekleyen dizinin takipçileri Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yeni bölümünün (16. bölüm) ne zaman yayınlanacağına dair araştırma yaparken, diğer yandan da dizinin neden olmadığı merak konusu oldu…

13 Ocak 2022, Perşembe 18:07 Son Güncelleme:
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Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Pelin Akil ve Yetkin Dikinciler gibi birbirinden başarılı oyuncuları kadrosunda toplayan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı konusu denizlerde geçen ilk dizisi olma özelliğini elinde bulunduruyor. İlk bölümlerinden itibaren büyük ilgi gören Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın yeni bölümünün (16. bölüm) yayınlanmaması Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı neden yok? Yeni bölüm (16. bölüm) ne zaman? araştırmalarına neden oldu…

BARBAROSLAR AKDENİZ’İN KILICI NEDEN YOK?

Yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan’ın oturduğu Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin merakla beklenen 16. yeni bölümü 13 Ocak Perşembe akşamı da izleyicinin karşısına çıkmayacak. Dizinin yayın saatinde TRT1 ekranlarında tekrar bölüm yeniden yayınlanacak.

Yılbaşı tatili nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin bu sefer de artan Covid-19 vakaları nedeniyle geciktiği konuşuluyor.

BARBAROSLAR AKDENİZ’İN KILICI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin 16. yeni bölümü 20 Ocak Perşembe akşamı TRT1 ekranlarında olacak.

TRT1 YAYIN AKIŞI

  • 05:10 Aslan Ailem
  • 08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
  • 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
  • 13:15 Beni Böyle Sev
  • 16:30 Seksenler
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
  • 23:25 Teşkilat
  • 02:15 Gizemli Tarih “Derinkuyu”
  • 02:55 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

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