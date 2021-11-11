Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Perşembe akşamları TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşan dizide bu hafta yayınlanan 8. bölüm fragmanında Oruç’un eşi Despina’nın merdivenlerden aşağı düştüğü görülüyor. Peki, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nda Despina ölüyor mu? Gülcan Arslan diziden ayrılacak mı? İşte ayrıntılar…

BARBAROSLAR AKDENİZ’İN KILICI’NDA DESPİNA ÖLÜYOR MU?

Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinin 11 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümünde izleyenlerin oldukça merak ettiği bir konu açıklığa kavuşacak. Dizinin 8. bölüm 2. fragmanında Oruç Reis’in karısı Despina’nın Isabel’in üzerine saldırdığı ve ikili boğuşurken Despina’nın merdivenlerden aşağı düştüğü görülüyor.

Fragmanı izleyen dizinin takipçileri sevilen karakter Despina’nın ölüp ölmeyeceği, Despina karakterini canlandıran Gülcan Arslan’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı konusunda araştırma yapmaya başladı. Ancak ne güzel oyuncudan ne de dizinin yapım şirketinden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Diğer yandan gazeteci Birsen Altuntaş, haberinde Gülcan Arslan’ın Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinden ayrılacağını ifade etti.

BARBAROSLAR: AKDENİZ’İN KILICI YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Sırlı Kitabı ve Eshter’i, düşmanın elinden almak için baskın düzenleyen Baba Oruç, Hızır Reis ve leventler Kalimnos Kalesi’ne sızmışlardı. Baba Oruç, Eshter’i bulunduğu zindandan kurtarmış, Hızır Reis ve Niko ise Giovanni’in yardımı ile büyük bir tehlikeye atılıp Pietro’nun odasına girmiş ve kitabı saklanılan yerden almışlardı.

Antuan, Radko ve adamları, Kalimnos’tan çıkmak üzere olan Baba Oruç ve leventlerinin etrafını sarmıştı. Baba Oruç ve leventleri bu çemberi yarabilecek mi? Kalimnos’tan çıkmaya çalışırken onları nasıl tuzaklar bekliyor? Aynı anda Pietro tarafından kıstırılan Hızır Reis ve Niko kaleden çıkabilecekler mi?

Kalimnos baskını, İskenderiye’de nasıl karşılanacak? Baba Oruç’a verdiği gemi nedeniyle Kılıç Bey ve oğlu Şahin arasında neler olacak?

Diğer yandan İshak Ağa, ailesinin katili olarak gördüğü Yorgu’yu yakalamış ve boğazına hançerini dayamıştı. Yorgo buradan da kurtulabilecek midir yoksa onun için her şeyin sonu mu gelmiştir?



