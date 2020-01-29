Barbie de bebek 'devrimi' yaptı

Barbie ile oynayan çocukların zihnine güzel olmak için sarışın, mavi gözlü, ince belli ve kıvrımlı hatlara sahip olmak gerektiği algısı yerleşiyordu. Bu konudaki yoğun eleştiriler üzerine üretici firma Mattel, Barbie’lerde ‘devrim’ yaparak Asyalı ve siyah bebekler çıkarmıştı. Zamanla önce ‘balık etli’, sonra meslek sahibi bebekler piyasaya çıktı. Mattel şimdi de protez bacaklı, vitiligolu ve hastalık nedeniyle saçları olmayan Barbie’ler üretti.

Barbie’nin en çok sevilen Fashionistas serisine birbirinden farklı modeller eklendi. Barbie, güzellik ve moda algısındaki çok yönlülüğü vurgulamak için farklı saç, ten rengi ve vücut tipleri başta olmak üzere farklı tarzdaki Fashionistas Barbie’ler ile çocuklara ilham veriyor.

5 farklı vücut tipi, 22 farklı ten rengi ile çıktı

“Barbie ile her şey mümkün” sloganıyla kız çocuklarına birçok farklı dünyanın kapısını açan Barbie, 2015 yılından bu yana ürettiği, dünya çapında en çok ilgi gören Fashionistas serisine yeni bebekler ekledi. Barbie Fashionistas 2020 serisinde 5 farklı vücut tipi, 22 farklı ten rengi, 76 saç şekli, 94 farklı saç rengi ve 13 farklı göz rengi bebek ile çocukların karşısına çıkıyor. Farklı vücut tiplerine ve özelliklerine sahip Barbie bebekler, hayatta karşımıza çıkan farklı ve çeşitli özellikleri temsil ediyor.

Beden algısını ortadan kaldırmak için uzmanlarla çalışmalar yapıldı

Fasihonistas Barbie serisindeki bebeklerin arasında en çok dikkati çekenler ise; herhangi bir sebepten dolayı saçlarını kaybeden kız çocuklarını temsil etmesi için saçı olmayan Barbie ve kalıcı bedensel sağlık sorunu olan çocukları temsil eden protez bacağa sahip Barbie. “Barbie” olmak ve bir “Barbie” gibi gözükmenin anlamını yeniden tanımlamaya devam eden Barbie, yeni Fashionistas serisinde “Vitiligo hastası Barbie” bebeklere de yer veriyor. Ten üzerinde farklı renklerin oluşmasıyla kendini gösteren vitiligo hastalığını Barbie bebekler üzerinde göstermek için dermatologlarla uzun süren çalışmalar gerçekleştirildi. Barbie’nin en yakın arkadaşı Ken ise uzun saçları ve yeni stiliyle Fashionistas serisindeki yerini aldı.