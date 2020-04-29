Barbie’den sağlıklı yaşam ile ilgili ipuçları

Birçok farklı koleksiyonuyla kız çocuklarına ilham olmayı başaran Barbie®, yeni Wellness Koleksiyonu ile zamanımızı evde geçirdiğimiz bu günlerde kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayacak içerikler sunuyor. Son yılların yükselen trendlerinden olan Wellness konseptinden ilham alınarak tasarlanan Barbie® Wellness serisi; nefes alma, yoga gibi egzersizlerin altını çizerek çocuklara oyun aracılığıyla sağlıklı yaşamın önemi konusunda farkındalık yaratıyor.

Kız çocukları, birden fazla duyuya hitap eden Barbie® oyuncakları ile çevrelerinde gördükleri yenilikleri oyun sırasında keşfetmeye başlıyor. Ayrıca evde kendilerini dinleyerek rahatlayabilecekleri farkı seçecekleri de öğrenme şansları oluyor.

Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Barbie® markasının Global Marka Müdürü Lisa McKnight yeni koleksiyonla ilgili “Her zaman kültürün nabzını tutan bir marka olarak; kızların evlerinde, derslerinde ve diğer birçok yerde gördüğü sağlık alışkanlıklarını uygulayabileceği yeni Barbie serimizi sunmaktan gurur duyuyoruz. Nefes alan Barbie bebekten spor yapan Barbie bebeğe kadar, bu yeni serideki her Barbie ürünü, kişinin en iyi halini kendisinin sağlayabileceğini keşfetmesi için sağlıklı yaşamın birçok farklı yönünü vurguluyor.” dedi.











