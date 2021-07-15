Barbili pasta tarifi ve yapılışı: Barbili pasta nasıl yapılır?
Doğum günü çocuklarının en çok istediği pasta modellerinden biri olan barbili pasta tarifi ile evde kolaylıkla barbili pasta yapabilirsiniz. Hem lezzetli hem de görsel açıdan güzel olan barbili pasta tarifi, tahmin edilenden daha kolay. Peki, barbili pasta nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı bir tat alacağınız barbili pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
15 Temmuz 2021, Perşembe 17:41 Son Güncelleme:
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En popüler doğum günü pastalarından birisi olan barbili pasta tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz bir tarif. Peki, barbili pasta nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı bir tat alacağınız barbili pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
BARBİLİ PASTA TARİFİ
Barbili pasta malzemeleri
- 1 adet barbi
- 6 yumurta
- 5 fincan şeker
- 5 fincan un
- Çay kaşığı ucuyla kabartma tozu
- 3 damla limon
İçi için:
- Pasta kreması
- Fındık
- Fıstık
- Meyve
Üzeri için:
- Krem şanti
- Gıda boyası
Yumurtaların akı beyazlaşana kadar çırpılır. Daha sonrası sarısı eklenip yine çırpılır. Şeker ilave edilir ve eriyinceye kadar çırpılır. Un, kabartma tozu ve 3 damla limon suyu eklenip çırpmaya devam edilir.
Fırın tepsisine yağlı kağıt serilir ve 170 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirilir. Pişen keklerin üzeri soyulur (şekil vermesi ve keki sert olmaması için). Soğuyan kekler kalıptan çıkarılır ve ikiye bölünür.
Bir kat kek bir kak krema olacak sekil de dizerek bütün kekleri kullanın. En son üzerine bir ağırlık koyup dolaba atın ve bir gün bekletin.
Barbi bebeğin kıyafetlerini çıkartın. Donmuş pastanın üst kısmına tam ortadan batırın. Gıda boyası ile renklendirdiğiniz krema ile zevkinize göre bebeği süsleyin. 2 saat buzdolabında bekletip servis edin.