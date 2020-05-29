Evde hazırlayabileceğiniz pratik ve lezzetli yemek tariflerinden birisi de barbunya yemek tarifi. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlamak için barbunya yemek tarifi arıyor ya da barbunya yemeği nasıl yapılır merak ediyorsanız "Barbunya yemek tarifi, barbunya yemeği nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Barbunya yemek tarifi

Barbunya yemeği malzemeleri

1 kg taze kabuklu barbunya

2 adet patates

2 adet havuç

1 adet soğan

1 adet büyük boy rendelenmiş domates

3-4 yemek kaşığı zeytinyağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

Barbunya yemeği yapılışı

Barbunyaları kabuklarından çıkarıp yıkayın ve süzün. Zeytinyağını kızdırıp yemeklik doğradığınız soğanı ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun. Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Küp Küp doğradığınız patates ve havuçları ekleyip karıştırın. Rendelenmiş domatesi ekleyip 2-3 dakika kavurun. Barbunyayı ekleyip karıştırın. Üzerini geçecek kadar su ekleyin. Barbunyalar, patates ve havuçlar yumuşayana kadar pişirin. Ateşten alıp tuzunu ekleyin. Soğuk veya sıcak servis yapabilirsiniz, servis esnasında maydanozla süsleyebilirsiniz.



