Barça'ya genç yetenek!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, İngiltere’nin West Bromwich Albion takımında forma giyen genç futbolcu Louie Barry’yi transfer etti

11 Temmuz 2019, Perşembe 20:55
A A
Barça'ya genç yetenek!

Kulüpten yapılan açıklamada, West Bromwich Albion’a ödenen yetiştirme bedelinin ardından henüz 16 yaşındaki İngiliz futbolcu Barry ile 3 yılık sözleşme imzalandığı ve futbolcunun 19 yaş altı takımında forma giyeceği belirtildi. Geleceğin en yetenekli golcüleri arasında gösterilen Louie Barry, İngiltere 16 Yaş Altı Milli Takımı’nda 9 maçta 6 kez ağları sarstı.

AA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...