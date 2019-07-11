Kulüpten yapılan açıklamada, West Bromwich Albion’a ödenen yetiştirme bedelinin ardından henüz 16 yaşındaki İngiliz futbolcu Barry ile 3 yılık sözleşme imzalandığı ve futbolcunun 19 yaş altı takımında forma giyeceği belirtildi. Geleceğin en yetenekli golcüleri arasında gösterilen Louie Barry, İngiltere 16 Yaş Altı Milli Takımı’nda 9 maçta 6 kez ağları sarstı.

AA