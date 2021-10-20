Futbol Barcelona 1 - Dinamo Kiev 0 Maç özeti ve sonucu

Barcelona 1 - Dinamo Kiev 0 Maç özeti ve sonucu

Futbol

Barcelona 1 - Dinamo Kiev 0 Maç özeti ve sonucu

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasına iki maçla devam edildi. Barcelona, sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 36. dakikada Gerard Pique'nin attığı golle 1-0 yendi.

20 Ekim 2021, Çarşamba 23:17 Son Güncelleme:
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında TSİ 19.45'te oynanan Barcelona-Dinamo Kiev ve Salzburg-Wolfsburg maçları sona erdi.

E Grubu'nda İspanya'nın Barcelona takımı, sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 36. dakikada Gerard Pique'nin attığı golle 1-0 yendi. Barcelona'nın ilk galibiyetini aldığı grupta Dinamo Kiev'in bir puanı bulunuyor.

Pique, 16 gole ulaşarak Şampiyonlar Ligi'nin en skorer savunma oyuncusu Brezilyalı Roberto Carlos'u yakaladı.

G Grubu'nda ise Avusturya ekibi Salzburg, evinde Almanya'nın Wolfsburg takımını 3-1 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini 3. dakikada Karim Adeyemi, 65 ve 77. dakikalarda Noah Okafor kaydetti. Wolfsburg'un tek golü, 15. dakikada Lukas Nmecha'dan geldi. Bu sonuçla Salzburg 7 puana yükseldi, Wolfsburg ise 2 puanda kaldı.

AA

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