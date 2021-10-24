Futbol Barcelona: 1 - Real Madrid: 2 Maç özeti ve sonucu

Barcelona: 1 - Real Madrid: 2 Maç özeti ve sonucu

Futbol

Barcelona: 1 - Real Madrid: 2 Maç özeti ve sonucu

İspanya La Liga'nın 10'uncu haftasında oynanan El Clasico'da Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

24 Ekim 2021, Pazar 19:48 Son Güncelleme:
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Camp Nou'da oynanan müsabakada gol perdesini Real Madrid açtı. 32'nci dakikada David Alaba, kaydettiği gol ile deplasman ekibini 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla sona erdi.

90+4'üncü dakikada Lucas Vazquez farkı 2'ye çıkartırken, 90+7'nci dakikada Sergio Agüero durumu 2-1'e getirdi. Müsabakanın kalan bölümünde skor değişmedi ve Real Madrid deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid bir maç eksiğiyle puanını 20'ye yükseltirken, Barcelona ise bir maç eksiğiyle 15 puanda kaldı.

İSTANBUL (DHA) 

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