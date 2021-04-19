Barcelona'dan yapılan açıklama şöyle:

"3,5 milyar Euro yatırımla dünyanın en iyi spor organizasyonu olması hedeflenen Avrupa Süper Ligi, 3 kulübün daha davet edilmesiyle mümkün olan en kısa sürede başlayacaktır.

Yatırımın kulüplerin ilk taahhüt dönemi esnasında 10 milyar Euro'yu aşması beklenmektedir. Kurucu kulüpler, Avrupa Süper Ligi ve dünya futbolunun geleceği adına en iyi çözümü bulmak için UEFA ve FIFA ile görüşmeler yapmayı dört gözle beklemektedir."