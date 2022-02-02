Arsenal ile yollarını ayıran Aubameyang'ın yeni durağı Barcelona oldu. Gabonlu oyuncu için özel bir video hazırlanarak transfer duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada Aubameyang ile 1.5 + 2 yıllık sözleşme imzalandığı ve serbest kalma bedelinin 100 milyon avro olduğunu açıklandı.



