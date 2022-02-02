Futbol Barcelona Aubameyang'ı resmen transfer etti

Barcelona Aubameyang'ı resmen transfer etti

Futbol

Barcelona Aubameyang'ı resmen transfer etti

Barcelona, Pierre-Emerick Aubameyang'ı resmen transfer ettiğini açıkladı.

02 Şubat 2022, Çarşamba 13:59 Son Güncelleme:
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Arsenal ile yollarını ayıran Aubameyang'ın yeni durağı Barcelona oldu. Gabonlu oyuncu için özel bir video hazırlanarak transfer duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada Aubameyang ile 1.5 + 2 yıllık sözleşme imzalandığı ve serbest kalma bedelinin 100 milyon avro olduğunu açıklandı.


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