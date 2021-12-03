Futbol Barcelona Başkanı Laporta iddialı: Dembele, Mbappe'den daha iyi

Barcelona Başkanı Laporta iddialı: Dembele, Mbappe'den daha iyi

Futbol

Barcelona Başkanı Laporta iddialı: Dembele, Mbappe'den daha iyi

Barcelona'nın başkanı Joan Laporta, Borussia Dortmund'tan 135 milyon euro'ya aldıkları Ousmane Dembele için iddialı ve biraz da alay etmeye açık bir söylemde bulundu. Laporta'ya göre Barca'nın Fransız oyuncusu Dembele, PSG'nin Fransız yıldızı Mbappe'den daha iyi. Küçük bir ayrıntı: Mbappe, Dembele'den 2 yaş daha genç.

03 Aralık 2021, Cuma 12:33 Son Güncelleme:
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Joan Laporta yaptığı açıklama şunları söyledi:

Dembele'nin menajerleri onun için en iyisini istiyor ama bazen en iyi şey para değildir. Benim için çok net; Dembele, Mbappé'den daha iyi.

Gnabry de aynı fikirde

Bayern Münih'in yıldız oyuncuları Serge Gnabry, Thomas Müller ve Joshua Kimmich; Amazon Prime Video'daki bir programda konuşmuştu. Gnabry, Mbappe ile Dembele ikilisini şöyle kıyaslamıştı

Dembele ve Mbappe'den hangisi mi daha iyi? Bence Dembele.

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