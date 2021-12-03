Joan Laporta yaptığı açıklama şunları söyledi:

Dembele'nin menajerleri onun için en iyisini istiyor ama bazen en iyi şey para değildir. Benim için çok net; Dembele, Mbappé'den daha iyi.

Gnabry de aynı fikirde

Bayern Münih'in yıldız oyuncuları Serge Gnabry, Thomas Müller ve Joshua Kimmich; Amazon Prime Video'daki bir programda konuşmuştu. Gnabry, Mbappe ile Dembele ikilisini şöyle kıyaslamıştı

Dembele ve Mbappe'den hangisi mi daha iyi? Bence Dembele.