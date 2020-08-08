Barcelona, Çağlar Söyüncü için 40 milyon euro teklif etti

Leicester City'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Çağlar Söyüncü için Barcelona da devrede. Bir süre önce İngiliz ekibiyle temaslara başlayan Katalan ekibi, 24 yaşındaki stoper için 40 milyon Euro teklif etti. 2014 yılında Altınordu A takımına yükselen milli futbolcumuz, 2016'da 2.6 milyon Euro'ya Freiburg'un, 2 sezon sonra ise 21 milyon Euro'ya Leicester City'nin yolunu tutmuştu.

Söyüncü, transferin gerçekleşmesi durumunda Rüştü Reçber ve Arda Turan'dan sonra Barcelona forması giyen 3. Türk futbolcu olacak.







