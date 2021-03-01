Futbol Barcelona eski başkanı Bartomeu gözaltına alındı

Barcelona eski başkanı Bartomeu gözaltına alındı

Futbol

Barcelona eski başkanı Bartomeu gözaltına alındı

Barcelona şu sıralar Barçagate operasyonuyla çalkalanıyor. Kulübün eski başkanlarından Jose Maria Bartomeu da bu kapsamda gözaltına alındı.

01 Mart 2021, Pazartesi 15:01 Son Güncelleme:
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İspanyol basınında yer alan habere göre eski Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Barçagate operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Geçen yıl başlayan sancılı sürecin ardından Bartomeu, her ne kadar istifa etmeyeceğini söylese de ekim ayında istifa etmek zorunda kalmıştı.

Yolsuzluk söylentileri nedeniyle ve Messi krizinden ötürü yıpranan Bartomeu, şimdi de Barçagate davasındaki iddialarla karşı karşıya. Basın, yaşananları "Barçagate" ismiyle takipçilerine aktarıyor. Bartomeu, kulüpteki bazı isimlerin ve önde futbolcuların saygınlığını sarsmak için, sosyal medya hesaplarına para ödediği gerekçesiyle suçlanıyor.

Barcelona'da başkanlık seçimi bu pazar günü yapılacak.

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