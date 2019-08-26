Lige kötü bir başlangıç yaparak deplasmanda Athletico Bilbao'ya 1-0 yenilen Barcelona, ikinci maçını farklı kazandı. Sezona sakat olarak başlayan Messi ve ilk maçta sakatlanan Luis Suarez'den yoksun olan Katalanlar ikinci maçta Antoine Griezmann'ın 2 gol 1 asistle yıldızlaştığı maçta Betis'i farklı geçti.

Maçın 50'nci dakikasına harika bir gole imza atan Griezmann, sağ taraftan aldığı topu içe çekerek uzak köşeye harika bir plase gönderdi ve hem kendisinin hem takımının ikinci golünü atmış oldu. Gol sevincinde avuç içlerine aldığı konfetileri havaya saçarak, maç öncesinde 'sihir gösterisi' yapan NBA yıldızı LeBron James'i anımsattı.

Marca'nın haberine göre maç sonunda karşılaşmayı yorumlayan Fransız yıldız, "İkinci gol güzeldi, evet. Leo'nun antrenmanda bunu yaptığını görmüştüm ve taklit ettim. Gol sevincime gelecek olursak, LeBron James'in hareketiydi ve onu da taklit ettim.

Bilbao yenilgisinin ardından çok çalıştık ve iyi oynadık. Bunu da Messi, Suarez ve Dembele gibi kilit oyuncuların yokluğunda yapmak zorundaydık. Önemli oyuncuların yokluğunda takım adım atmalı ve yerine oynayan kişiler reaksiyon gösterebilmeli. Gol attığımda ya da asist yaptığımda bunda takım arkadaşlarımın da başarısı var. Tek başıma yapamam. Biz bir takımız" cümlelerini kurdu.

Barcelona bir sonraki maçta Osasuna'ya konuk olacak.