Barcelona, blokzinciri tabanlı taraftar etkileşim platformu Chiliz ile yeni bir ortaklığa imza attı. Barça'nın yeni dijital ve ticari stratejisinin bir parçası olan anlaşma, taraftarların Chiliz’in kurduğu taraftar oylama ve ödül mobil uygulaması Socios.com üzerinden anketlere katılmalarına izin verecek. Ayrıca Barça Taraftar Tokenleri ($BAR) aracılığıyla kulübün, taraftar kitlesine daha da yakınlaşmasına yardımcı olacak.

Tüm dünyadaki Barça taraftarları, platform üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler için ödüllendirilecek, liderlik tablolarında yarışacak ve özel ürünler karşılığında kullanılabilecek ödül puanları kazanacaklar.

FC Barcelona’nın küresel büyüme stratejisinin bir parçası olan anlaşma kulüp tarafından imzalanan ilk blokzinciri ortaklığı olma özelliğini de taşıyor.

Barcelona'nın açıklaması

FC Barcelona Yönetim Kurulu Üyesi ve Ticaret Bölgesi Başkanı Josep Pont,

"Chiliz'in Barça ailesine katılmasından gurur duyuyoruz. Bu anlaşma bize kulübü dijital dünyaya odaklanarak yenilikçi pazarlama ve ortaklık etkinleştirme şanslarını sunacak ve bu da kulübün dünyadaki taraftarlarına daha yakın olmasını sağlayacak. Bu anlaşma aynı zamanda FC Barcelona'nın hem ticari hem de dijital stratejisini sağlamlaştırmamıza yardımcı olabilecek lider markalarla ilişkilendirilme hedefini, hem sahada hem de saha dışında bir kıyaslama yapmamıza yardımcı olacak kaynakların oluşturulması için yeni akımların geliştirilmesini sağlıyor" dedi.

2020 içerisinde satışta

Barça taraftar token'ları 2020'nin 2. çeyreğinde satışa çıkacak. Toplam 40 milyon adet sunulacak ve her bir $BAR ilk satış sırasında 2€ olacak.

Barça taraftar token'larını satın alabilmek için taraftarların Socios.com'un dijital para birimi olan Chiliz'i ($CHZ) kullanması gerekiyor. Taraftarlar mobil uygulamadan $CHZ satın alabilir veya dijital bir cüzdandan transfer edebilecekler.