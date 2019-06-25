Barcelona, Gomes transferi duyurdu!

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Everton ile varılan anlaşmayla Gomes’in 25 milyon avro karşılığında İngiliz kulübüne transfer olduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca, Gomes’in Everton’da elde edeceğini başarılara oranla ek primlerin de Katalan kulübüne ödeneceği belirtildi.

KİRALIK OLARAK GİTMİŞTİ

Barcelona, Ağustos 2018’de 2,25 milyon avro karşılığında Gomes’i Everton’a kiralık olarak göndermişti. Portekizli 25 yaşındaki futbolcu, Everton’da geçen sezon forma giydiği 29 maçta 1 gol atmıştı.