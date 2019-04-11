UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında İngiliz ekibi Manchester United, Old Trafford Stadyumu’nda Barcelona’yı konuk etti.

Mücadeleye İspanyol ekibi hızlı başladı. 12. Dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Suarez’in ortasında Luke Shaw topu kendi kalesine gönderdi ve Barcelona 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

RÖVANŞ 16 NİSAN'DA

Maçın ikinci yarısında iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadeleden 1-0 galip ayrılan Barcelona tur için avantajı kaptı. İki takım arasındaki rövanş 16 Nisan’da İspanya’da oynanacak.

İSTANBUL (İHA)