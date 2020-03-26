Barcelona kulübünde iki corona virüs bulgusu

Barcelona'da iki çalışan corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Barcelona sağlık heyetinin başındaki isim Ramon Canal ile hentbol takımının doktorlarından Antoni Gutierrez'de corona virüs belirtileri görüldü. İki isim hastanede tedavi altına alındı.

Futbolcular ise karantinada bulunuyor. Barcelona'nın dünyada en çok tanınan branşı futbol olduğu için futbolcular merak ediliyor. Barcelonalı futbolcular şu anda karantinada bulunuyor.

Barcelona'nın hiçbir branşındaki sporcusunda corona virüs görülmedi.

İspanya ise son 24 saatte 655 kişiyi daha corona virüsten ötürü kaybetti ve toplam ölüm 4 bin 89'a çıktı. Vaka sayısı ise 56 bin 188.

FC Barcelona'nın corona virüs önlemleri