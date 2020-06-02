Barcelona kulüpteki 5 vakayı gizledi iddiası İspanya'yı karıştırdı
İspanya'da yayın yapan radyolardan RAC1, ülkenin lokomotif takımlarından Barcelona'da 5 corona virüs vakası olduğunu faakt kulübün, zarar görmemek için vakaları gizlediğini iddia etti.
02 Haziran 2020, Salı 15:22 Son Güncelleme:
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La Liga'nın 11 Haziran'da yeniden başlayacağı duyurulmuştu. İspanya'da lig başlamadan hemen önce ortaya atılan bir iddia kafaları karıştırdı.
Ülkenin ünlü radyolarından RAC1'in ortaya attığı iddiaya göre Barcelona'da 5 futbolcu ve 2 teknik personelde corona virüs çıktı. Ancak kulüp yönetiminin kulübe zarar vermemek için bunu sakladı.
Bahis geçen 7 kişinin şu anda sağlığının iyi olduğu fakat zamanında bu bilginin saklanmasının ileriki dönem için de kafalarda soru işareti bırakacağı söylendi.