Barcelona, Messi'nin sözleşme detaylarını ifşa eden gazeteye dava açacak
İspanyol El Mundo gazetesi Lionel Messi'nin sözleşme detaylarına ulaşıp gazetede yayınlamıştı. Sözleşme maddelerinin ortaya çıkmasından hoşnut olmayan Barcelona yönetimi, dava açmaya hazırlandıklarını açıkladı.
31 Ocak 2021, Pazar 14:42 Son Güncelleme:
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Ajansspor'da yer alan haberde, Barcelona'nın Lionel Messi'nin sözleşmesi ile ilgili basında yer alan haberler hakkında bir açıklama yaptığı söylendi.
Barca Açıklamada, "FC Barcelona olarak Leo Messi'nin profesyonel sözleşme detaylarıyla ilgili haber yapan El Mundo gazetesine karşı her türlü yasal hakkımızı arayacağımızı ve bu süreçte dünyanın en iyi futbolcusuna her türlü desteği sağlayacağımızı ilan ederiz" dedi.
El Mundo'nun haberine göre sözleşme detaylarında şunlar var:
- 115 milyon Euro sözleşme yenileme bedeli
- 78 milyon Euro sadakat bonusu
- Her sezon 138 milyon Euro garanti ücret