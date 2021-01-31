Ajansspor'da yer alan haberde, Barcelona'nın Lionel Messi'nin sözleşmesi ile ilgili basında yer alan haberler hakkında bir açıklama yaptığı söylendi.

Barca Açıklamada, "FC Barcelona olarak Leo Messi'nin profesyonel sözleşme detaylarıyla ilgili haber yapan El Mundo gazetesine karşı her türlü yasal hakkımızı arayacağımızı ve bu süreçte dünyanın en iyi futbolcusuna her türlü desteği sağlayacağımızı ilan ederiz" dedi.

El Mundo'nun haberine göre sözleşme detaylarında şunlar var: