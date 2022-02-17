Barcelona Napoli maçı canlı! Barça Napoli maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?
UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin en dikkat çeken maçı, Barcelona ile Napoli arasında Kamp Nou’da oynanacak. La Liga'da şampiyonluk yarışından uzak olan Barcelona, Şampiyonlar Ligi’nden elenmesinin ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam ediyor. Napoli’yle kendi evinde oynayacağı ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefleyen Katalanlar, Avrupa’nın 2 numaralı organizasyonunda başarıyı hedefliyor…
17 Şubat 2022, Perşembe 14:29 Son Güncelleme:
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La Liga'da Milan ve İnter'in ardından 3'üncü sırada zirveyi kovalayan İtalyan ekibi Napoli ise güçlü rakibi Barcelona’ya şoku yaşatmak istiyor. Türkiye’den de futbolseverlerin takip edeceği Barcelona-Napoli maçı, erken final olarak gösteriliyor…
BARCELONA NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Barcelona ile Napoli arasında oynanacak UEFA Avrupa Avrupa Ligi maçı, bu akşam saat 20.45'te başlayacak.
Kamp Nou’da oynanacak Barcelona Napoli mücadelesi, Exxen ekranlarından yayınlanacak.
Play-off ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
- 20.45 Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya)
- 20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Rangers (İskoçya)
- 20.45 Zenit (Rusya) - Real Betis (İspanya)
- 20.45 Sheriff (Moldova) - Braga (Portekiz)
- 23.00 Sevilla (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
- 23.00 Leipzig (Almanya) - Real Sociedad (İspanya)
- 23.00 Atalanta (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan)
- 23.00 Porto (Portekiz) - Lazio (İtalya)
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