La Liga'da Milan ve İnter'in ardından 3'üncü sırada zirveyi kovalayan İtalyan ekibi Napoli ise güçlü rakibi Barcelona’ya şoku yaşatmak istiyor. Türkiye’den de futbolseverlerin takip edeceği Barcelona-Napoli maçı, erken final olarak gösteriliyor…

BARCELONA NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona ile Napoli arasında oynanacak UEFA Avrupa Avrupa Ligi maçı, bu akşam saat 20.45'te başlayacak.

Kamp Nou’da oynanacak Barcelona Napoli mücadelesi, Exxen ekranlarından yayınlanacak.

Play-off ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle: