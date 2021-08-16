Barcelona sezona Messi olmadan başladı! İlk galibiyet

Avrupa'nın en büyük futbol ligleri olarak kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve Almanya'da (Bundesliga) sezon başlarken, Fransa'da (Ligue 1) ikinci hafta maçları oynandı.

İngiltere'de Manchester United, İspanya'da Real Madrid, Almanya'da Stuttgart, Fransa'da ise Angers puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

İlk haftanın önemli maçında Tottenham, sahasında karşılaştığı Manchester City'yi Heung-Min Son'un golüyle 1-0 yendi.

Karşılaşmada Manchester City'nin yeni transferi Jack Grealish 90 dakika forma giyerken, Tottenham'dan ayrılması gündemde olan Harry Kane kadroda yer almadı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Jamie Vardy'nin golüyle Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.

Yeni sezona Old Trafford Stadı'nda Marcelo Bielsa yönetimindeki Leeds United'ı ağırlayarak başlayan Manchester United, baştan sona üstün bir futbol sergilediği maçı 5-1 kazandı.

Manchester ekibinin Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, Premier Lig'in ilk haftasında "hat-trick" yapan 10. futbolcu oldu. Hafta içinde UEFA Süper Kupa'yı kazanan Chelsea, yeni sezonun ilk haftasındaki başkent derbisinde Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etti. Chelsea'nin kulüp rekoru kırarak renklerine bağladığı eski futbolcusu Romelu Lukaku, bu maçta kadroda yer almadı.

Liverpool, deplasmanda Norwich City'yi Diogo Jota, Roberto Firmino ve Muhammed Salah'ın golleriyle 3-0 yendi.

Brezilyalı futbolcu Firmino, takımının lig tarihindeki 8 bininci golünü atarken, Mısırlı yıldız Salah ise Premier Lig'de üst üste beş sezon ilk hafta maçında gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Liverpool'da uzun bir sakatlık dönemini geride bırakan Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk, 301 gün sonra takımdaki yerini aldı.

La Liga

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, ilk hafta mücadelesinde Real Sociedad'ı 4-2 yendi. 17 yıl sonra ilk kez bir sezona Lionel Messi olmadan başlayan Barcelona, Pique, Braithwaite (2) ve Sergi Roberto'nun golleriyle galibiyete uzandı.

Kadrosundaki birçok yıldızla yollarını ayıran Real Madrid, sezona farklı Alaves galibiyetiyle başladı. Başkent ekibi, rakibini Benzema (2), Nacho ve Vinicius'un golleriyle 4-1 mağlup etti.

Son şampiyon Atletico Madrid de deplasmanda Celta Vigo'yu 2-1 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Bundesliga

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 2021-22 sezonu açılış maçında Bayern Münih, deplasmanda Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı.

Borussia Park'ta oynanan mücadelede Alassane Plea'nın golüyle 1-0 geriye düşen son şampiyon Bayern Münih, Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'nin golüyle bir puanı kurtardı.

Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt'u 5-2 yendi. Borussia Dortmund kariyerinde tüm kulvarlarda 60 maçta 60 gollük performans sergileyen Norveçli yıldız Haaland, bu maçta da rakip fileleri iki kez havalandırdı.

Ligin yeni ekibi Greuther Fürth'ü 5-1 yenen Stuttgart, averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Ligue 1

Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi kadrosuna katan Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Strasbourg'u 4-2 yendi. PSG'nin gollerini Mauro Icardi, Kylian Mbappe, Julian Draxler ve Pablo Sarabia attı.

Paris temsilcisi, yeni transferleri Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos ve Lionel Messi'yi maç öncesinde düzenlediği törenle taraftarlarına tanıttı.

Geçen sezon Lille ile şampiyonluk kazanan Fransız teknik adam Christophe Galtier, yeni takımı Nice ile geldiği Pierre Mauroy Stadı'ndan 4-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı.

Lille'de forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, maça ilk 11'de başladı. Yusuf Yazıcı, 65. dakikada yerini Amadou Onana'ya bıraktı.

Lyon'u sahasında 3-0 yenen ve 2'de 2 yapan Angers, averajla lider durumda bulunuyor.