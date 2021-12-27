Futbol Barcelona Yusuf Demir ile yolları ayırma kararı aldı

Barcelona Yusuf Demir ile yolları ayırma kararı aldı

Futbol

Barcelona Yusuf Demir ile yolları ayırma kararı aldı

Barcelona'nın Rapid Vien'den kiraladığı Yusuf Demir, İspanya kariyerini başladığı gibi bitiremedi. Performansı yetersiz bulunan oyuncu devre arasında gönderilecek.

27 Aralık 2021, Pazartesi 13:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ara transfer döneminde Barcelona'dan ayrılıp Rapid Wien'e dönecek olan Yusuf Demir'in bir sonraki durağı Bundesliga olacak. Yusuf'un yeni durağının neresi olacağı merak ediliyor.

İlgilenen takımlar ise Dortmund, Leverkusen, Frankfurt, Leipzig.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Galatasaray'a Francesco Farioli teklifi! Son karar bekleniyor