Barcelona Yusuf Demir ile yolları ayırma kararı aldı
Barcelona'nın Rapid Vien'den kiraladığı Yusuf Demir, İspanya kariyerini başladığı gibi bitiremedi. Performansı yetersiz bulunan oyuncu devre arasında gönderilecek.
27 Aralık 2021, Pazartesi 13:28 Son Güncelleme:
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Ara transfer döneminde Barcelona'dan ayrılıp Rapid Wien'e dönecek olan Yusuf Demir'in bir sonraki durağı Bundesliga olacak. Yusuf'un yeni durağının neresi olacağı merak ediliyor.
İlgilenen takımlar ise Dortmund, Leverkusen, Frankfurt, Leipzig.
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