Barcelona ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi'nin geleceği konusundaki belirsizlik sürerken Katalan kulübünün yönetimi flaş bir hamleye hazırlanıyor.

Arjantin basınında yer alan habere göre; Barcelona yönetimi, Messi'nin yakın arkadaşı Serigo Agüero'yu transfer etmek için girişimlere başladı.

SON UMUT AGUERO

Haberde; Agüero'nun kadroya katılması halinde Lionel Messi'nin ayrılık kararından vazgeçeceğine inanıldığı belirtildi. Manchester City ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Agüero, bu sezon 11 maçta oynadı ve 2 gol kaydetti.

Barcelona'nın efsane isimlerinden Rivaldo, daha önce Lionel Messi'nin PSG'de forma giyebileceğini açıklamıştı.

ONUN GELECEĞİ ARTIK PSG'DE

Rivaldo, "Messi, Şampiyonlar Ligi'nde Camp Nou'da Barcelona formasıyla son maçına çıktı. Artık Barcelona, Messi'ye önemli bir kupa için savaşma şansını veremez. Onun geleceği artık PSG'de. PSG, ona kupalar kazanma şansını verecektir" ifadelerini kullanmıştı.



