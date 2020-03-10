Devre arasında Başakşehir'le yollarını ayıran Arda Turan, sözleşmesi gereği hala Barcelona'nın profesyonel oyuncusu. Sezon sonuna kadar İspanyol deviyle sözleşmesi bulunan Arda Turan, Barcelona antrenmanlarına dahil edilmemişti.

Ligler devam etmesine rağmen bir süredir ortalarda görünmeyen Arda, bir halı saha organizasyonunda görüntülendi.

Mert Korkmaz, Cihan Haspolatlı, Volkan Arslan, Murat Erdoğan gibi eski oyuncularla halı sahada eğlenen Arda, orta sahadan attığı şık golle dikkat çekti.

Arda'nın yer aldığı maçta takımlar şöyle oluştu:

1. Takım: Mert Korkmaz, Erhan Küçük, Murat Akyüz, Sercan Ekinci, Cihan Haspolatlı, Engin Erdem.

2. Takım: Arda Turan, Ekrem Okumuş, Gökhan Özdemir, Akın Demir, Eren Baye, Benhur Yardımcı.





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