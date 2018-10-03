İspanyol devi Barcelona’lı oyuncuların, Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Tottenham’la oynayacağı maç öncesi giydiği takım elbiseler olay yarattı.

İngiliz Daily Mail Gazetesi’nin haberine göre Lionel Messi ve arkadaşlarının ünlü ABD’li moda tasarımcısı Thom Browne tasarımlı bu takımların tanesi 4 bin 200 Pound (32.900 TL).

Kulübün global giyim sponsoru olan Thom Browne imzalı bu kıyafetini takımın tüm üyeleri büyük beğeniyle giydi.

Barça’nın takım elbiselerinin toplam değeri ise tamı tamına 778 bin TL!