Futbol Barcelona'nın yeni başkanı Joan Loparta oldu

Barcelona'nın yeni başkanı Joan Loparta oldu

Futbol

Barcelona'nın yeni başkanı Joan Loparta oldu

Barcelona'da Bartomeu krizi sonrası yeni başkan seçildi. Eski başkanlardan Joan Laporta yeniden başkan oldu. Seçimlerde Lionel Messi de oy kullanırken görüntülenmişti.

08 Mart 2021, Pazartesi 11:18 Son Güncelleme:
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Barcelona'da başkanlık seçimi sonucunda Joan Laporta, ikinci kez başkan seçildi. Laporta'nın kampanyasındaki vaatlerden biri de Lionel Messi'yi takımda tutmak olarak açıklamıştı.

2. kez Barcelona başkanı seçilen Joan Laporta'nın, 2003-2010 yılları arasındaki ilk başkanlık döneminde kazandığı başarılar:

  • 4 La Liga 
  • 1 Copa del Rey 
  • 3 İspanya Süper Kupası 
  • 2 Şampiyonlar Ligi 
  • 1 UEFA Süper Kupa 
  • 1 Kulüpler Dünya Kupası
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