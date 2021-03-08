Barcelona'da başkanlık seçimi sonucunda Joan Laporta, ikinci kez başkan seçildi. Laporta'nın kampanyasındaki vaatlerden biri de Lionel Messi'yi takımda tutmak olarak açıklamıştı.

2. kez Barcelona başkanı seçilen Joan Laporta'nın, 2003-2010 yılları arasındaki ilk başkanlık döneminde kazandığı başarılar:

4 La Liga

1 Copa del Rey

3 İspanya Süper Kupası

2 Şampiyonlar Ligi

1 UEFA Süper Kupa

1 Kulüpler Dünya Kupası

İlgili Haberler Lionel Messi oy kullandı: Sandıkları terk etmiyor



