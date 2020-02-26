Barcelona'nın yeni sezon formalarının sızdırıldığı iddia edildi
İspanya'da Barcelona'nın 2020-2021 sezonunda giyeceği iddia edilen bazı forma tasarımları ortaya çıktı. Yeni tasarım eğer gerçekse Barcelona'nın deplasman formasında ilk kez siyah renk kullanılmış olacak.
26 Şubat 2020, Çarşamba 14:49 Son Güncelleme:
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İspanyol Mundo Deportivo gazetesinde yer alan habere göre Barcelona'nın yeni sezondaki 3 forma tasarımı internete düştü. Yeni formaların normalde Temmuz ayında piyasaya sürülmesi bekleniyordu.
Ortaya çıkan forma tasarımlrarında iç saha formasında geleneksel Barcelona mavisi ve morunun geri döndüğü görülüyor.
Mundo Deportivo'ya göre ise tasarım, Premier Lige ekibi Crystal Palace'ın forma tasarımından esintiler sunuyor ve renk dizilimi çok benziyor.
İddialara göre oyuncular, şimdiye kadar gördüklerinden memnun kaldı. Özellikle dikey şeritli stile geri dönmekten ve altın rengindeki dikey çizgilerden memnun olduklarını söylediler.
https://twitter.com/plusbarca_/status/1181856159252267008
https://twitter.com/barcagalaxy/status/1229892118304448512