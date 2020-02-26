İspanyol Mundo Deportivo gazetesinde yer alan habere göre Barcelona'nın yeni sezondaki 3 forma tasarımı internete düştü. Yeni formaların normalde Temmuz ayında piyasaya sürülmesi bekleniyordu.

Ortaya çıkan forma tasarımlrarında iç saha formasında geleneksel Barcelona mavisi ve morunun geri döndüğü görülüyor.

Mundo Deportivo'ya göre ise tasarım, Premier Lige ekibi Crystal Palace'ın forma tasarımından esintiler sunuyor ve renk dizilimi çok benziyor.

İddialara göre oyuncular, şimdiye kadar gördüklerinden memnun kaldı. Özellikle dikey şeritli stile geri dönmekten ve altın rengindeki dikey çizgilerden memnun olduklarını söylediler.



