Barcelona'nın yıldızından Trabzonspor yanıtı

Barcelona, Ajax forması giyen Frenkie de Jong'u geçtiğimiz günlerde kadrosuna katmıştı.

25 Haziran 2019, Salı 18:49
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Barcelona'nın yıldızından Trabzonspor yanıtı

22 yaşındaki orta saha oyuncusu Barcelona'nın renkli programlarından birine konuk oldu. Eğlenceli soruları yanıtlayan genç yıldız, "bordo mavi" renkleri taşıyan üç takım" sorusuna "Barcelona, Levante ve Trabzonspor yanıtını verdi. Barcelona'nın Türkçe hesabı görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak Trabzonspor'u etiketledi. O anlar kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kaynak: Fanatik

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