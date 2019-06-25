22 yaşındaki orta saha oyuncusu Barcelona'nın renkli programlarından birine konuk oldu. Eğlenceli soruları yanıtlayan genç yıldız, "bordo mavi" renkleri taşıyan üç takım" sorusuna "Barcelona, Levante ve Trabzonspor yanıtını verdi. Barcelona'nın Türkçe hesabı görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak Trabzonspor'u etiketledi. O anlar kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kaynak: Fanatik