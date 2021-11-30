Barda 4 gündür mahsur kalanlardan çağrı: Bizi kurtarmayın

İngiltere Yorkshire Dales’te deniz seviyesinden 528 metrelik yüksekliğiyle ülkenin en yüksek rakımlı barı olan Tan Hill Inn adlı barda cuma gecesi İngiliz Oasis grubunun şarkılarını söyleyen Noasis adlı bir grubun konseri vardı. Otel olarak da kullanılan barda konser için müzisyenler dahil 61 kişi bir araya gelmişti. Bunların 40’ı geceyi bar-otelde geçirmek için yer ayırtmıştı. Ancak otelde kalanların sayısı planlanandan fazla oldu. Çünkü ülkeye şiddetli kar yağışı getiren Arwen Fırtınası, barı kar altında bırakmıştı.

Mahsur kalanlar yerde uyuyor, kareoke partileri düzenliyor.

KEYİFLERİ YERİNDE

1 metreye yaklaşan kar seviyesi, yatak odalarının pencerelerine kadar çıkınca, içeridekiler mahsur kaldı. İşletmeci Nicola Townsend, müşterilerin 4 gündür kareoke partileri verdiğini, bilgi yarışmaları düzenlediğini, bol bol içki içtiğini, yerlerde uyuduğunu, buna rağmen ‘aile gibi’ olduklarını söyledi. Mahsur kalanlardan David Mcgregor, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Yeterince bira stoğumuz var. Lütfen bizi kurtarmayın. Eve dönmek istemiyorum” ifadelerine yer verdi. Arwen Fırtınası, ülkede 3 kişinin ölümüne neden oldu.