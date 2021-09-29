Bardak apartman (oyun)

MALZEMELER

Karton ya da plastik bardaklar

Kağıt

NASIL OYNANIR?

Bardaklardan yapacağınız apartmanınızın yıkılmaması için her bir bardaktan sonra aralara birer parça kâğıt koyun. Apartmanınızı yaptıktan sonra çocuğunuz ile birlikte karşısına oturun ve çocuğunuzun hayal kurup senaryolaştırabilmesi için bazı küçük sorular sorun. Örneğin; “Bu apartmanın adı nedir? Kimler oturuyor? Nerede bu apartman?”



