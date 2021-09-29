Bardak apartman (oyun)
Çocuğunuzun yaratıcı düşünme becerilerine katkı sağlayacak harika bir oyun.
29 Eylül 2021, Çarşamba 10:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
- Karton ya da plastik bardaklar
- Kağıt
NASIL OYNANIR?
Bardaklardan yapacağınız apartmanınızın yıkılmaması için her bir bardaktan sonra aralara birer parça kâğıt koyun. Apartmanınızı yaptıktan sonra çocuğunuz ile birlikte karşısına oturun ve çocuğunuzun hayal kurup senaryolaştırabilmesi için bazı küçük sorular sorun. Örneğin; “Bu apartmanın adı nedir? Kimler oturuyor? Nerede bu apartman?”
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN