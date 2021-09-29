Etkinlik Rehberi Bardak apartman (oyun)

Bardak apartman (oyun)

Etkinlik Rehberi

Bardak apartman (oyun)

Çocuğunuzun yaratıcı düşünme becerilerine katkı sağlayacak harika bir oyun.

29 Eylül 2021, Çarşamba 10:38 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

  • Karton ya da plastik bardaklar
  • Kağıt

NASIL OYNANIR?

Bardaklardan yapacağınız apartmanınızın yıkılmaması için her bir bardaktan sonra aralara birer parça kâğıt koyun. Apartmanınızı yaptıktan sonra çocuğunuz ile birlikte karşısına oturun ve çocuğunuzun hayal kurup senaryolaştırabilmesi için bazı küçük sorular sorun. Örneğin; “Bu apartmanın adı nedir? Kimler oturuyor? Nerede bu apartman?”

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