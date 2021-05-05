Etkinlik Rehberi Bardak eller (OYUN)

Bardak eller (OYUN)

Etkinlik Rehberi

Bardak eller (OYUN)

Bu oyun çocukların kurallı oyun oynama, yaratıcı ve her zamankinden farklı düşünebilme, bir nesneyi amacından farklı bir şekilde kullanabilme, rekabet duygusuyla başa çıkma ve kendini kontrol etme, yenme ve yenilmeye verilen tepkileri gözlemlemeye yardımcı olur.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 11:19 Son Güncelleme:
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Malzemeler: Kâğıt ya da plastik bardak, taşınabilir ev nesneleri, oyuncaklar. Yaş: 2+

NASIL OYNANIR? Iki elimize birden bardak geçiriyoruz. Eğer küçük çocukların elleri bardaktan hemen çıkıyorsa onların bardaklarının içine kâğıt gibi destekleyici bir malzeme konabilir. Iki elimizdeki plastik bardakla ortadaki nesneleri birer tane alarak kendi kabımızın içine koyuyoruz. Ortadaki eşyalar bitene kadar oyunumuza devam ediyoruz. Ortadaki eşyalar bittiğinde kimin kazandığını görmek için kutuları kontrol ediyoruz



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