Bardak eller (OYUN)

Malzemeler: Kâğıt ya da plastik bardak, taşınabilir ev nesneleri, oyuncaklar. Yaş: 2+

NASIL OYNANIR? Iki elimize birden bardak geçiriyoruz. Eğer küçük çocukların elleri bardaktan hemen çıkıyorsa onların bardaklarının içine kâğıt gibi destekleyici bir malzeme konabilir. Iki elimizdeki plastik bardakla ortadaki nesneleri birer tane alarak kendi kabımızın içine koyuyoruz. Ortadaki eşyalar bitene kadar oyunumuza devam ediyoruz. Ortadaki eşyalar bittiğinde kimin kazandığını görmek için kutuları kontrol ediyoruz







