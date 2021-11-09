Bardak kebabı nasıl yapılır? Bardak kebabı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası
Görüntüsü ve lezzetiyle iştahları kabartan bardak kebabı tarifi, ister tavuklu isterseniz de dana etli yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, bardak kebabı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız bardak kebabı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
09 Kasım 2021, Salı 11:03 Son Güncelleme:
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Farklı lezzetler arayanlar için oldukça iyi bir alternatif olan bardak kebabı tarifi, ana yemek olarak servis edebileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, bardak kebabı nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ve yedikçe yedirten bardak kebabı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
BARDAK KEBABI TARİFİ
Bardak kebabı malzemeler
- 500 gram kuşbaşı tavuk eti
- 1 adet soğan
- 1 diş sarımsak
- Yeşil biber
- 2 adet domates (ya da ev yapımı domates sosu)
- 4-6 adet milföy hamuru
- Karabiber
- Tuz
- Kimyon
- Kekik
- Sıvı yağ
Üzeri için;
- 1 adet yumurta sarısı
Soğanları soyup yemeklik doğrayın. Tavaya yağı alıp biraz ısıtın ve soğanları yağda hafifçe kavurun. İçine tavukları da ekleyip biraz daha kavurun. Daha sonra ince ince doğradığınız yeşil biberleri ve rendelediğiniz domatesleri de ekleyin. Suyunu çekene kadar pişirmeye devam edin. Baharatlarını da ekleyip altını kapatın. Tavukları ısıya dayanıklı bardaklara ya da kaselere bölüştürün. Kaselerin ağzını yağlı kağıtla kapatıp milföy hamurlarını bardakların üzerine yerleştirin. Hamurların çok kabarmaması için ortalarına kürdanla delik açın. Yumurta sarısını çırpıp fırçayla hamurların üzerine sürün. Fırını 190 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın ve kaseleri fırına verin. Üstleri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardığınız kaselerin üzerinden yağlı kağıtları alıp etleri milföy hamurlarına ters çevirerek servis edin.