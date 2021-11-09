Farklı lezzetler arayanlar için oldukça iyi bir alternatif olan bardak kebabı tarifi, ana yemek olarak servis edebileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, bardak kebabı nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ve yedikçe yedirten bardak kebabı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

BARDAK KEBABI TARİFİ

Bardak kebabı malzemeler

500 gram kuşbaşı tavuk eti

1 adet soğan

1 diş sarımsak

Yeşil biber

2 adet domates (ya da ev yapımı domates sosu)

4-6 adet milföy hamuru

Karabiber

Tuz

Kimyon

Kekik

Sıvı yağ

Üzeri için;

1 adet yumurta sarısı

BARDAK KEBABI YAPILIŞI

Soğanları soyup yemeklik doğrayın. Tavaya yağı alıp biraz ısıtın ve soğanları yağda hafifçe kavurun. İçine tavukları da ekleyip biraz daha kavurun. Daha sonra ince ince doğradığınız yeşil biberleri ve rendelediğiniz domatesleri de ekleyin. Suyunu çekene kadar pişirmeye devam edin. Baharatlarını da ekleyip altını kapatın. Tavukları ısıya dayanıklı bardaklara ya da kaselere bölüştürün. Kaselerin ağzını yağlı kağıtla kapatıp milföy hamurlarını bardakların üzerine yerleştirin. Hamurların çok kabarmaması için ortalarına kürdanla delik açın. Yumurta sarısını çırpıp fırçayla hamurların üzerine sürün. Fırını 190 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın ve kaseleri fırına verin. Üstleri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardığınız kaselerin üzerinden yağlı kağıtları alıp etleri milföy hamurlarına ters çevirerek servis edin.



