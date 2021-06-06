Emina Jahovic, bardakla yüzünü gizledi

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic, önceki gün oğlu Yavuz’la Nişantaşı’ndaki özel bir hastanedeydi. Aracını beklerken habercileri fark etti ve elindeki kahve bardağıyla yüzünü gizlemeye çalıştı.

Başarılı olamayınca da “Bana tatil yok, full çalışıyorum” diyerek koşar adımlarla aracına bindi. Şarkıcı, hastaneye oğlu için geldiklerini söyledi ancak detay vermekten kaçındı.