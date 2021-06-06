Magazin Emina Jahovic, bardakla yüzünü gizledi

Emina Jahovic, bardakla yüzünü gizledi

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Emina Jahovic, bardakla yüzünü gizledi

Nişantaşı’nda görüntülenen Emina Jahovic habercileri fark edince elindeki kahve bardağıyla yüzünü gizlemeye çalıştı. Seçkin ŞENVARDAR / POSTA

06 Haziran 2021, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic, önceki gün oğlu Yavuz’la Nişantaşı’ndaki özel bir hastanedeydi. Aracını beklerken habercileri fark etti ve elindeki kahve bardağıyla yüzünü gizlemeye çalıştı.

Başarılı olamayınca da “Bana tatil yok, full çalışıyorum” diyerek koşar adımlarla aracına bindi. Şarkıcı, hastaneye oğlu için geldiklerini söyledi ancak detay vermekten kaçındı.

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