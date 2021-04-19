Etkinlik Rehberi Bardakları saymaca (Oyun)

Bardakları saymaca (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Bardakları saymaca (Oyun)

Çocukların sayıları tanıması, matematiğe attıkları ilk adımdır. Bu sebeple sayı kavramını doğru şekilde öğrenmeleri için sayılara dayalı oyunlar bu konuda hem sizin hem de onların en büyük destekçileri olur.

19 Nisan 2021, Pazartesi 11:32 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Karton, karton bardaklar ve keçeli kalem / Yaş: 5+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzla beraber karton üzerine ne kadar sığabiliyorsa o kadar sayıda orta boy çemberler çizin. Bu çemberlerin içine farklı sayılarda daireler çizin. Sonrasında karton bardakların altına her bir çember içerisindeki daire sayısını yazın. Çocuğunuzdan her çember içerisinde kaç daire varsa o sayının yazdığı karton bardak ile çemberi eşleştirmesini isteyin.


Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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