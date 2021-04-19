Bardakları saymaca (Oyun)

MALZEMELER

Karton, karton bardaklar ve keçeli kalem / Yaş: 5+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzla beraber karton üzerine ne kadar sığabiliyorsa o kadar sayıda orta boy çemberler çizin. Bu çemberlerin içine farklı sayılarda daireler çizin. Sonrasında karton bardakların altına her bir çember içerisindeki daire sayısını yazın. Çocuğunuzdan her çember içerisinde kaç daire varsa o sayının yazdığı karton bardak ile çemberi eşleştirmesini isteyin.



