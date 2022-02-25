Bardakların matlaşmaması için ne yapılmalı?

MATLAŞAN BARDAKLAR İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Büyük ölçüde bardakların cilası çizildiği ya da soyulduğu için mat ve buğulu görünen bardakları tekrardan parlatmak pek mümkün değildir. Bulaşık makinası deterjanlarında genellikle tuz ve parlatıcı gibi bulaşıkların özenli temizliği için gerekli olan malzemeler bulunsa da ayrıca parlatıcı kullanmak bardakların daha az buğulanmasını sağlayacaktır. Ayrıca bulaşık makinesinin genel temizliği için ya da bir kere de olsa makineyi boş olarak sirke ile çalıştırmak bulaşıkların tertemiz ve parlak çıkmasına olanak sunacaktır.

BARDAKLARIN MATLAŞMAMASI İÇİN ETKİLİ YÖNTEMLER

Kaliteli bulaşık makinesi deterjanı kullanmaya özen göstermenin dışında kirli bulaşıkları makineye düzgün dizmek gibi yöntemler bulaşıkların daha temiz yıkanmasını sağlamanın yanında iyice de durulanmasını sağlayacaktır. İyi durulanan bulaşıklarda kimyasal deterjan kalıntıları kalmayacağı içinde bardakların parlak ve sağlam kalması mümkün olacaktır.

BULAŞIK MAKİNESİNDE BARDAKLAR NEDEN MATLAŞIR?

Tabak ve kaşık gibi bulaşıklarda çok fazla karşılaşılmasa da bardaklarda oldukça göze çarpan buğulanma sorunu en çok bardaklarda karşımıza çıkmaktadır. Apaçık belli olan bardaklardaki matlaşma sorunu ise bayanları bir hayli rahatsız etmektedir ki; sırf bu sorundan dolayı pek çok bayan evine teknik servis çağırmaktadır. Sert ve kireçli sudan kaynaklanabilecek bu sorun için yapılması gereken başlıca şey; bulaşık makinesinin filtrelerini her daim temiz tutmak ve sirke gibi doğal parlatıcı özellikte olan ürünlerle arada bulaşık makinesini temizlemek olacaktır. Oldukça pratik olan bu yöntemlerle bulaşık makisinden buğulu yerine parlak bardaklar çıkarmak daha keyif verici olacaktır.



