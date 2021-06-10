Bardaklarla XOX oyunu
Bu oyun sayesinde çocukların görsel algı ve kodlama becerileri gelişir.
10 Haziran 2021, Perşembe 11:52 Son Güncelleme:
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Malzemeler: 10 adet karton bardak, 1 adet dil çubuğu, bant, kâğıt, kalem, Yaş: 5+
NASIL OYNANIR? Mini kartlara farklı XOX yönergeleri çizin. Bir kâğıda tamamen X yazdığınız bir şablon çizin. 9 bardağı bu şablon üzerine ters şekilde yerleştirin. Kalan 1 bardağa dil çubuğunu bantlayın. Amaç bu bardağı kullanarak yönerge kartlarına bakıp bardakları hızlıca toplamak! Toplam 20 bardakla bu oyunu 2 kişilik bir yarışmaya çevirebilirsiniz!